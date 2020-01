GF Vip, perché Fabio Testi rischia l’espulsione: colpa di un commento sessista

È iniziata subito col botto la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che nonostante sia stata battuta sul piano degli ascolti da Heidi, ha regalato diversi momenti entrati in trend topic. Tra questi anche una frase pronunciata da Fabio Testi, che ora rischia l’espulsione. Il motivo? Delle parole ritenute sessiste e volgari pronunciate dall’attore 78 anni.

Sergio Testi dopo il primo giro di nomination è stato infatti eliminato subito, ma non è stato rispedito a casa sua dopo poche ore, ma è finito nel tugurio dove ad aspettarlo c’erano gli ex concorrenti del Grande Fratello canonico che quest’anno sono tornati in veste di vip. Proprio durante una chiacchierata del gruppetto Testi ha pronunciato una frase che potrebbe costargli l’espulsione.

Fabio Testi, età e vita privata

Il tutto è successo a seguito della domanda di Sergio Volpini che ha chiesto a Fabio Testi perché lo avesse eliminato, lui ha risposto con una battuta ritenuta di cattivo gusto: “Perché avevano paura di essere violentate”. Questa la frase che ha generato scalpore e che ora rischia di portare all’esclusione l’attore.

Fabio Testi ha 78 anni e ha iniziato la sua lunghissima carriera lavorativa nel 1966 come controfigura nei film di Sergio Leone. Nel 1970 è arrivato il primo film: Il giardino dei Finzi Contini, che gli ha dato la possibilità di mettersi in luce. Da lì è iniziata la sua escalation che lo ha portato ad essere considerato uno dei sex symbol italiani. La sua nuova esperienza si chiama Grande Fratello Vip, anche se questa potrebbe chiudersi in materia prematura.