Oggi 4 Ottobre 2019 un asteroide arriva sulla Terra: l’impatto accadrà di notte. Ecco cosa succederà, rischi e danni per il pianeta

Oggi 4 Ottobre 2019 un asteroide arriva sulla Terra: l’impatto accadrà di notte. Ecco cosa succederà, e rischi e i per il pianeta e danni.

Occhi al cielo questa notte. Sta per colpirci un asteroide. Proprio così.

Un asteroide grande quasi quanto Buckingham Palace passerà così vicino alla Terra a una distanza considerata come “potenzialmente pericolosa” da far presumere e tenere l’impatto.

Ma cosa accadrà esattamente? E quando e dove ci dovrebbe essere questo contatto? Quali i rischi per il pianeta?

Ecco tutto quanto ci è dato di sapere al momento.

Oggi 4 Ottobre 2019 un asteroide arriva sulla Terra: impatto accadrà di notte. Quale, quando e pericoli

Secondo i calcoli della Nasa, succederà intorno a mezzanotte: l’asteroide si chiama SP3 e si avvicinerà al nostro pianeta a una distanza di circa 384 chilometri a più di 19 mila miglia all’ora.

Questo significa che sarà più vicino a noi della Luna. L’impatto non è escluso, e il suo passaggio spaventa alcuni esperti.

La notizia positiva è che diversi altri tendono a escludere l’impatto e, se anche ci fosse, sarebbe troppo piccolo per causare qualcosa di più di danni nell’area che andrebbe a colpire.

Tuttavia lo scetticismo in tal senso dilaga

L’asteroide è quasi grande come la meteora Chelyabinsk che è esplosa sulla Russia nel 2013.

E come si ricorda, in quell’occasione circa 1.500 persone rimasero gravemente ferite dall’impatto, che non è stato previsto dagli astronomi.

I pericoli dallo spazio non sono pochi del resto.

Secondo l’Agenzia spaziale europea (Esa), ci sono attualmente 878 asteroidi che rischiano di colpire la Terra nei prossimi 100 anni.

Secondo l’Esa l’impatto anche da parte di un piccolo asteroide potrebbe portare a una “grave devastazione” e, per ridurre i rischi di collisione, l’agenzia spaziale e molti altri gruppi si sono uniti per cercare gli asteroidi.

Stanno anche sviluppando una tecnologia per deviare le rocce spaziali e discuteranno di potenziali tattiche in diverse riunioni in tutta