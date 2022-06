Giletti a Mosca, malore in diretta a Non è l’arena

(Adnkronos) – “Massimo Giletti ha avuto un mancamento, speriamo di avere notizie presto”. Momenti di tensione a Non è l’arena, nella puntata che Massimo Giletti conduce da Mosca. Da Roma, Myrta Merlino all’improvviso si allarma per le condizioni del collega. “Oddio, aiutate Massimo”, dice. Poco dopo, notizie tranquillizzanti: “Vedo che Massimo è in piedi, ora ci ricolleghiamo con lui, appena sarà in condizioni di parlare”, dice Myrta Merlino nella serata caratterizzata dall’intervista di Giletti a Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Le dichiarazioni della portavoce sono state stigmatizzate da Alessandro Sallusti, che ha abbandonato la trasmissione: “Non partecipo a questa sceneggiata”.