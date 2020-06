Gino D’Acampo: chi è lo chef italiano diventato star nel Regno Unito

Gino D’Acampo è uno chef, imprenditore e personaggio televisivo italiano, famosissimo nel Regno Unito per i suoi numerosi ristoranti e la partecipazione a diversi programmi televisivi.

In Italia, Gino D’Acampo non è ancora una star come oltremanica, ma la sua verve, la sua simpatia e il suo carisma sono saltati all’occhio del pubblico italiano grazie ad alcuni video esilaranti diffusi su Internet.

In questi video, lo chef si lasciava andare ad esternazioni comiche nel difendere alcuni piatti nostrani, come la pasta alla carbonara, “bistrattata” dai suoi colleghi inglesi.

Gino D’Acampo: chi è, età, Instagram, moglie, figli, ristoranti, patrimonio, video su youtube e ricette dello chef di Torre del Greco

Nato il 17 luglio 1976 a Torre del Greco (Napoli), Gino D’Acampo è un cuoco di successo e un personaggio famosissimo in Inghilterra grazie ad alcuni show televisivi come This Morning.

Era il nel 1995, quando aveva 19 anni, quando Gino (il cui vero nome è Gennaro Sheffield D’Acampo) si è trasferito per lavorare al The Orchard Restaurant.

Gino D’Acampo è sposato con Jessica Stellina Morrison, con cui ha tre figli: Luciano, Rocco e Mia. I due si sono conosciuti mentre entrambi lavoravano da Mambo King, a Marbella.

La famiglia di Gino D’Acampo ha un importante patrimonio. Basti pensare che lo chef ha circa 50 ristoranti e ha pubblicato numerosi libri di ricette. Inoltre detiene una fra le più importanti società di importazione di prodotti agroalimentari italiani, la Bontà Italiana.

Dopo il successo nel Regno Unito, Gino D’Acampo è pronto a sbarcare in Italia con due programmi sul canale Nove: Restaurant Swap (in onda dall’11 giugno 2020) e Gino cerca Chef.