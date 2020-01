Giovanni Custodero, il riposo del guerriero

Ha deposto le armi con un sorriso enorme, quello che lo ha sempre sostenuto. Quello con cui ha ‘nutrito’ il suo nemico più grande. E’ immortalato con un sorriso così anche nel momento in cui ha annunciato di volersi prendere un po’ di riposo, perché il nemico si stava facendo troppo agguerrito.

Il riposo del guerriero, in attesa dell’ennesima battaglia. Perché questo è Giovanni Custodero, ex portiere di calcio a 5 che dal 2017 combatte contro un tumore osseo che dopo il primo ciclo di cure er atornato ancora più forte, costringendo anche Giovanni a farsi da parte, almeno per un po’.

“Da domani sarò sedato”

Il ragazzo di 27 anni ha infatti deciso di essere sedato perché il dolore fisico era ormai insopportabile. Ha reso nota la decisione attraverso un post su Facebook, in cui il suo volto è sereno e sorridente: “Ebbene si, eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno dinanzi all’altro.. ed io lo guardo in faccia.. capisco che è forte dell’energia con la quale l’ho nutrito in questi anni, mentre io sono ormai stanco”.

Ha continuato ancora Giovanni: “Ho deciso di trascorrere le feste lontano dai social ma accanto alle persone per me più importanti. Però, ora che le feste sono finite, ed insieme a loro anche l’ultimo granello di forza che mi restava, ho deciso che non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che il destino ha in serbo per me. Da domani sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere. Spero di essere stato d’aiuto a molte persone. Per questo voglio per l’ultima volta ringraziarvi per ciò che siete stati, siete e sarete sempre: LA MIA FORZA”, ha concluso Giovanni Custodero.