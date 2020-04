Giroud rinnova col Chelsea, Inter e Lazio sempre vigili

A gennaio è stato vicinissimo all’Italia: prima la Lazio, poi l’Inter. La fumata bianca è stata d un passo, alla fine Olivier Giroud è rimasto in Inghilterra, al Chelsea. Un mancato trasferimento di cui l’attaccante francese si è rammaricato, pur non perdendo la speranza che possa concretizzarsi in estate, emergenza permettendo.

Ancora da capire come ci si comporterà in fase di calciomercato, se ci sarà e quanto durerà, intanto però il Chelsea ha voluto mettere le mani avanti esercitando l’opzione di rinnovo presente nel contratto di Giroud in scadenza proprio a giugno. Una mossa da parte del club inglese per scongiurare di perdere l’attaccante a parametro zero.

Mertens piace al Chelsea

Il contratto del francese è stato infatti esteso fino al 2021 e ora chi lo vorrà dovrà corrispondere un indennizzo al Chelsea. Su Giroud sono vive le attenzioni di inter e Lazio. La squadra nerazzurra a gennaio è stata più vicina ad acquistarlo, ma anche i biancocelesti ci hanno provato seriamente.

Le trattative potrebbero essere facilitate qualora, come sembra, il Chelsea piomberà su Mertens, attaccante del Napoli sempre piaciuto dalle parti di Londra. Nelle ultime settimane ci sono stati diretti contatti tra il belga e Lampard: la trattativa è possibile, così come il passaggio di Giroud in Italia.