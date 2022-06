Giubileo di platino, al via celebrazioni per 70 anni di regno di Elisabetta

(Adnkronos) –

Al via oggi i festeggiamenti per il Giubileo di platino della Regina Elisabetta. Un evento che durerà fino al 5 giugno e che viene celebrato da tutti i giornali britannici dedicando la loro prima pagina alla Regina Elisabetta, mentre migliaia di sostenitori scenderanno in strada per commemorare i suoi settant’anni di Regno.

Primo appuntamento, la cerimonia del Trooping the Colour, un evento che l’esercito della Gran Bretagna svolse per la prima volta nel 1775. Quest’anno il Principe del Galles sostituirà la Regina, salutando e ispezionando le truppe mentre il Duca e la Duchessa di Sussex si uniranno alla Duchessa di Cambridge e ad altri reali per assistere allo spettacolo. Dopo la cerimonia, la regina riceverà il saluto del reggimento a cavallo della Household Cavalry Mounted dal balcone di Buckingham Palace prima di assistere insieme agli altri reali al tradizionale sorvolo degli aerei.

In serata, più di tremila fari si accenderanno in tutto il Regno Unito e nel Commonwealth per rendere omaggio alla Regina, che guiderà l’accensione del principale faro del Giubileo in una cerimonia speciale al Castello di Windsor. Le forze armate renderanno un tributo speciale a Sua Maestà, sparando un saluto a doppia pistola in occasione del Giubileo di platino e del sessantanovesimo anniversario dell’incoronazione della Regina nel 1953.

La King’s Troop Royal Horse Artillery sparerà un saluto con 82 cannoni da Hyde Park poco prima delle 13 ora locale. Inoltre 124 raffiche verranno sparate dalla Torre di Londra dalla Honorable Artillery Company, 42 in più per la City di Londra, dallo scoccare dell’una.