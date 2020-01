Giulia D’Urso, chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne: età, studi e lavoro

Manca ormai poco alla scelta di Giulio Raselli, che da mesi cerca l’anima gemella a Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi nel corso degli anni ha infatti fatto nascere amori ancora vivi oggi. Proprio per questo Giulio vuole prendersi tutto il tempo necessario per fare la scelta giusta, che al momento è divisa tra due corteggiatrici.

Sono infatti Giovanna Abate e Giulia D’Urso a contendersi il cuore del bel ragazzo ex tentatore di Temptation Island. Nell’ultima puntata Giulio vedrà entrambe le ragazze: con Giovanna dopo l’iniziale gelo dovuto a vecchie ruggini il clima diventerà più disteso, tanto che a fine sterna scatterà il bacio. Andrà ancora meglio con Giulia D’Urso, con cui Raselli è andato in Puglia, terra d’origine della ragazza.

Giulia D’Urso, Instagram e lavoro

In Puglia Giulia farà conoscere Giulio ai genitori, che riserveranno al tronista un’accoglienza particolarmente gradita dal ragazzo. Un avvicinamento che spinge quindi Giulia in cima alla lista delle possibili scelte. Conosciamo quindi la possibile nuova fidanzata di Giulio Raselli, perché in questo momento saranno in molti a chiedersi: chi è Giulia D’Urso?

Prima precisazione da fare per i più maliziosi, il cognome non è sinonimo di parentela con la ben più famosa Barbara. Giulia ha 24 anni ed è nata in Puglia, ma già da giovanissima ha deciso di trasferirsi a Milano per cercare una sua indipendenza. Non ha infatti svolto studi universitari ma si è inserita immediatamente nel mondo del lavoro.

Giulia è una modella e PR di alcuni famosi locali milanesi, nel corso della sua permanenza a Uomini e Donne ha incrementato considerevolmente i suoi followers, che ora superano i 100mila su instagram. È attaccatissima alla famiglia ed è alla ricerca di un uomo che sappia tenerle testa. Un uomo che presto potrebbe diventare Giulio Raselli.