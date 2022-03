Giusti (Link Campus University): “Catricalà uomo delle istituzioni che ha reso grande il nostro ateneo’

(Adnkronos) – “Catricalà non è stato solo un uomo delle istituzioni. Il professore è stato per diversi anni nelle aule di questa università e per questo è un enorme piacere ospitarvi qui per questa iniziativa. L’Ateneo è molto grato per il lavoro svolto da Catricalà e per aver reso grande questa Università. Per questi motivi, abbiamo deciso di organizzare questo premio che significa stimolare e favorire la maturazione e la crescita personale degli studenti. Ringraziamo di cuore anche il presidente Frattini per il suo impegno per la scelta del vincitore”. Così il Magnifico Rettore della Link Campus University, Carlo Alberto Giusti, nel suo intervento durante il primo premio dedicato al giurista Antonio Catricalà, morto un anno fa, assegnato presso l’Ateneo con sede a Roma.