“Gli asintomatici scateneranno lo tsunami, state a casa”, il monito di Burioni

“Vi ricordate a gennaio gli spot che dicevano ‘gli asintomatici non contagiano’? Questo è il cuore del problema: gli infettivi che stanno bene“. Stamane il Prof Roberto Burioni è tornato ad ‘avvisare’ gli italiani circa la pericolosità della situazione. E per farlo il noto virologo ha citato uno studio dove si dimostra che nel comune veneto di Vò (dove è partito il primo focolaio della regione), dopo aver eseguito i tamponi all’intera popolazione, è emerso che il 75% era asintomatico.

Una citazione che Burioni prende ad esempio nel rispondere al quesito di un lettore, espresso attraverso il suo portale: “Prof @RobertoBurioni però sembra impossibile utilizzare la stessa strategia in tutta Italia. Siamo in quarantena, capisco il disastro in lombardia ma non possiamo stare in riva al mare aspettando lo tsunami altrove“.

“Lo tsunami sta arrivando: stia ben tappato in casa”

Immediata la replica del virologo: “Guardi bene, lo tsunami sta per arrivare quindi stia ben tappato in casa, perché non sono certo che le rianimazioni nel resto dell’Italia siano quelle della Lombardia“.

