Google Chrome smetterà di funzionare sui computer con Windows 7 nel 2022

Google Chrome cesserà di funzionare su milioni di PC Windows nel 2022. Il termine per la fine del supporto è stato prorogato di sei mesi a causa della pandemia globale, ma significa che gli utenti di Windows 7 potranno utilizzare Chrome come browser per 6 mesi in più rispetto a quanto inizialmente previsto.

Il supporto per Google Chrome su Windows 7 terminerà ora intorno al 15 gennaio 2022. Google ha apportato questa modifica a causa del fatto che più persone devono lavorare da casa negli ultimi tempi.

Microsoft non supporta più Windows 7, il che significa che gli utenti sono a rischio di vulnerabilità della sicurezza.

Google Chrome, ecco perché smetterà di funzionare su milioni di PC Windows nel 2022

Se utilizzi Windows 7, dovresti considerare l’aggiornamento al software Windows 10. Secondo NetMarketShare , circa il 20,93% dei computer che accedono a Internet utilizza Windows 7. Ciò potrebbe potenzialmente significare che milioni di computer alla fine smetteranno di accedere a Google Chrome, il browser web più popolare.

Google ha scritto in un post sul blog: “Quest’anno ha presentato molte sfide per le organizzazioni di tutte le dimensioni. Affrontare decisioni aziendali e tecnologiche difficili, supportare un ambiente di lavoro in evoluzione e affrontare l’incertezza sono solo alcuni dei problemi che i leader IT hanno dovuto affrontare nel corso del 2020. Mentre gli ultimi mesi sono serviti da catalizzatore per gli investimenti tecnologici e le iniziative di trasformazione digitale per molte organizzazioni, per altre, alcuni progetti IT pianificati potrebbero aver dovuto passare in secondo piano.”

E ancora: “Dopo aver valutato la situazione attuale e in base al feedback dei nostri stimati clienti aziendali, Chrome sta estendendo il nostro supporto per Windows 7 almeno fino al 15 gennaio 2022. Si tratta di un’estensione di 6 mesi rispetto alla data del 15 luglio 2021 precedentemente comunicata. Continueremo a valutare le condizioni che i nostri clienti aziendali si trovano ad affrontare e comunicheremo eventuali ulteriori modifiche in futuro”.