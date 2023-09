Governo, Ferrara (M5s): “Il 31 dicembre molti bonus in scadenza, che intenzioni ha la Meloni?”

“Il 31 dicembre 2023 scadranno molti bonus destinati alle famiglie più in difficoltà. Che intenzioni ha il governo?

In questa data chiuderanno i battenti i contributi statali per trasporti, occhiali, decoder, internet e revisioni auto, per citarne solo alcuni. Il centrodestra li rifinanzierà? Già il bonus trasporti quest’anno è stato falcidiato, per non parlare dei tagli al reddito di cittadinanza e al Superbonus.

Se il buongiorno si vede dal mattino, dal prossimo anno chi ha poco avrà ancora di meno. E chi ha tanto continuerà ad avere dalla sua parte Giorgia Meloni“.

Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara.

Max