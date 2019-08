Governo, il premier Conte al Colle. Braccio di ferro tra Lega e M5s

E’ durato un’ora il colloquio informativo tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il colloquio era per fare il punto della situazione, non per parlare di crisi né tanto meno di dimissioni. Il premier, successivamente, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ed è tornato a Palazzo Chigi.

Aggiornamento ore 15,10

Governo, Lega: “unica alternativa nuove elezioni”. M5s: “Siano chiari”

Nel frattempo, continuano le frizioni tra i due alleati. In una nota la Lega ribadisce che “l’unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli italiani con nuove elezioni”.

Per i pentastellati “La nota della Lega è incomprensibile. Dicano chiaramente cosa vogliono fare. Siano chiari”.

Con un post su Facebook interviene il leader del M5s Luigi di Maio. “I giochini di palazzo non ci sono mai piaciuti e questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi. – afferma il vicepremier – Siamo andati al governo non per chiederle, ma per tagliarle. E lo abbiamo messo nero su bianco nel contratto, insieme alla Lega”.

Aggiornamento ore 15,40

“Parliamo solo attraverso note e fonti ufficiali”. Dal Carroccio arriva così una seria smentita sulla richiesta, da parte di Salvini, delle dimissioni di Conte o sull’ipotesi del ritiro dei propri ministri.

Aggiornamento ore 16,30