Governo, Renzi: “E’ tutta una manfrina, faranno l’accordo”

(Adnkronos) – “E’ tutta una manfrina, faranno un accordo”. Così Matteo Renzi a SkyTg24 Live in sul centrodestra e la formazione del nuovo governo. “E’ tutto un gioco delle parti – ha aggiunto – Tra tre giorni faranno un pranzo e la prossima settimana avremo un governo. Il resto sono chiacchiere. Io però avrei apprezzato se la stessa cosa detta ieri, Meloni l’avesse detta 15 anni quando era ministra di Berlusconi”.

“Mi spiace vedere Berlusconi costretto da Miccichè and company a fare questa figuraccia, ma sono affari loro”, ha poi aggiunto il leader di Italia Viva sottolineando, a chi gli chiede se il Terzo Polo potrebbe entrare in maggioranza: “”Lo escludo categoricamente. Noi con la Meloni al governo non ci andiamo e non votiamo la fiducia”.

Quanto alla votazione di La Russa al Senato ha ribadito: “Noi assolutamente no”. “Il punto non è chi ha votato La Russa, il punto è chi non lo ha votato”, ha detto quindi.

In ogni caso, “loro hanno vinto, vediamo che sono capaci di fare, io non credo lo siano. Hanno vinto ma non sono maggioranza nel Paese, sono maggioranza in Parlamento grazie alla strategia di Letta di non fare accordi e andare da solo”.