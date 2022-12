Governo, stasera Cdm: sul tavolo dl armi Ucraina e misure per Ischia

(Adnkronos) – Consiglio dei ministri alle 19 a Palazzo Chigi. ‘Piatto forte’ della riunione, il dl per l’invio di armi a Kiev e il nuovo provvedimento non nuove misure per Ischia, dopo la tragedia che ha colpito l’isola sabato scorso. E’ pronto intanto il decreto legge per sminare il rischio di chiusura delle raffinerie Isab di Priolo, controllate indirettamente dal colosso russo Lukoil. Il dl, spiegano fonti di governo, dovrebbe essere discusso in Cdm già stasera, anche se il provvedimento non figurava all’ordine del giorno.

L’ordine del giorno prevede, nello specifico, il decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina (Presidenza – affari esteri e cooperazione internazionale – difesa)”, nonché il dl con “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (Presidenza – protezione civile e politiche del mare – economia e finanze – giustizia -lavoro e politiche sociali)”.

E ancora il disegno di legge di “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall’altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (Affari esteri e cooperazione internazionale); disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Socialista del Vietnam, dall’altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 (Affari esteri e cooperazione internazionale); disegno di legge di modifica al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Imprese e made in italy);

All’odg c’è inoltre il decreto legislativo di Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Esame preliminare (affari europei, sud, politiche di coesione e pnrr – economia e finanze); decreto legislativo di Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori – Esame preliminare (affari europei, sud, politiche di coesione e pnrr- imprese e made in italy);

Infine, vi è il decreto del Presidente della Repubblica sul “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – Esame preliminare (pubblica amministrazione); leggi regionali; varie ed eventuali”.