Grande Fratello Vip, dove guardare le repliche e in streaming puntata 2 Novembre 2020, orario, canale, dirette e day time

Grande Fratello Vip tornava ieri 2 novembre 2020 in tv con una nuova puntata della nuova stagione. Il “Grande Fratello Vip” si presenta con una nuova ricca puntata con gli inquilini della Casa. Come sempre, in diretta su Canale5 il format più noto tra i reality si prepara a dominare la prima serata. Sono stati del resto questi dei giorni molto vivi, tra ingressi, uscite a sorpresa, ritorni e dichiarazioni molto intriganti. E per chi si perde la puntata? In effetti come fare a vedere le repliche?

Andiamo a scoprire tutto su quando e dove, a che ora, e come fare per vedere le repliche e soprattutto lo streaming del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip: puntata del 2 novembre, orario e dove vedere repliche

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono pronti a far tutto per emergere. I venti “vip”, continuano a vivere 24 ore su 24 di fronte alle telecamere, e in prima serata su Canale 5, con un appuntamento dietro l’altro.

Oggi 5 ottobre il reality ancora una volta condotto da Alfonso Signorini con una coppia di opinionisti super (Antonella Elia e Pupo), si prepara al giudizio degli italiani. A vent’anni dal debutto in Italia di “Grande Fratello“, la quinta edizione vip porta alla vittoria del montepremi finale di 100.000 euro, (la metà andrà in beneficenza), e alla notorietà, vero target dei vip che decidono di varcare la porta rossa.

Grande Fratello Vip: dove vedere ogni puntata, repliche, streaming e fascia day-time

Come sappiamo il Grande Fratello Vip permette a tutti una ampia scelta di potere essere seguito senza alcune difficoltà. Oltre alla canonica prima serata su canale5 il lunedì e il venerdì, ci saranno delle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, ma non solo.

Infatti i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9 alle 6 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 13.40 e tutti i giorni alle 24.40). Per lo streaming, basta andare sull’apposita sezione di Mediaset Play e seguire in te