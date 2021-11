Green pass, app controllo: occhio ai falsi

Green pass, online ci sono varie app per la verifica: basta scaricarle per inquadrare il QR Code. Su queste applicazioni, capaci di leggere dati personali come nome, cognome, data di nascita, ma perfino dosi o tamponi effettuati si è focalizzata l’attenzione del Garante alla privacy perché, in alcuni casi richiedono anche una registrazione per il download e trasferiscono i dati a terzi si legge su studiocataldi.it.

Da qui l’avvertimento dell’autorità, affinché gli utenti facciano attenzione nello scaricare queste app che trattano dati in violazione delle disposizioni di legge. L’App VerificaC19, rilasciata del ministero della Salute, è l’unica app di verifica delle certificazioni verdi utilizzabile per garantire la privacy delle persone.