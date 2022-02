Guerra in Ucraina, 2mila manifestanti arrestati in Russia

(Adnkronos) – Guerra in Ucraina, non si fermano le manifestazioni in Russia per chiedere la pace. Oggi la polizia ha arrestato circa 2mila persone, scese in piazza in una cinquantina di città per protestare contro la guerra. E’ quanto riferisce il gruppo di monitoraggio indipendente Ovd-Info, secondo il quale sono ormai più di 5mila le persone arrestate da quando le forze russe hanno invaso l’Ucraina.

Proteste così diffuse in tutto il Paese non si vedevano dal ritorno e del successivo arresto di Aleksei Navalny in Russia. L’arresto allora di migliaia di persone, così come l’avvio di procedimenti giudiziari a carico degli attivisti, avevano costretto gli organizzatori delle manifestazioni a chiedere la fine delle proteste.