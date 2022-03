Guerra Ucraina, 007 Gb: “Russia dovrà ricorrere a mercenari”

(Adnkronos) – La Russia dovrà ricorrere a fonti alternative per garantire rinforzi “alle sue forze regolari sovraccariche”. E’ quanto si legge nell’ultimo bollettino sul conflitto in Ucraina dell’intelligence militare britannica pubblicato dal ministero della Difesa di Londra in cui si ricorda che Vladimir Putin ha “pubblicamente accolto il reclutamento di 16mila ‘volontari’ provenienti in gran parte del Medio Oriente”.

Nel bollettino, pubblicato su Twitter, si sottolinea che “mercenari siriani combattono con forze affiliate ai russi in Libia sin dalla fine del 2020”. “La Russia questa settimana è stata costretta ad ammettere il ricorso di soldati di leva nelle sue operazioni in Ucraina – prosegue – di fronte all’aumentare delle perdite sarà costretta a rivolgersi a fonti alternative per garantire i rinforzi”.