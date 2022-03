Guerra Ucraina Russia, Kiev: “Mediatori prendano parte a negoziati”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, Kiev chiede la partecipazione di mediatori internazionali ai negoziati con Mosca in occasione del terzo round, previsto nel weekend. “Non abbiamo alcuna fiducia nella Federazione russa, quindi abbiamo bisogno di un mediatore internazionale responsabile”, ha affermato il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, citato dall’agenzia Unian. Kiev propone che in futuro i negoziati si tengano in Turchia, Polonia o Ungheria, ha aggiunto. L’ultimo round di trattative, ha reso noto, è stato sorprendentemente costruttivo. Ma l’Ucraina non intende accettare le richieste russe.