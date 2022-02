Guerra Ucraina-Russia, Zelensky a leader Ue: “Forse ultima volta mi vedete vivo”

(Adnkronos) – “Potrebbe essere l’ultima volta che mi vedete vivo”. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si è espresso così in video collegamento con i leader dell’Ue ieri sera riuniti a Bruxelles, secondo quanto riferito all’Adnkronos da fonti europee. Nel Consiglio di ieri i leader hanno affrontato nuovamente la crisi Ucraina-Russia, con la guerra innescata dall’invasione ordinata dal Vladimir Putin.

Oggi, elementi sul collegamento di ieri sera sono stati forniti dal premier Mario Draghi, intervenuto ala Camera. “Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente Zelensky. È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il presidente Zelensky”, ha detto Draghi.

“E’ nascosto in qualche parte di Kiev – ha spiegato il presidente del Consiglio – Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. E’ stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo”.

“Oggi, stamattina prima di venire qua – ha aggiunto Draghi – mi ha cercato prima di venire qua, abbiamo fissato un appuntamento telefonico, per le 9.30, ma non è stato possibile poi fare la telefonata perché il presidente Zelensky non era più disponibile”.