Halloween 2019: come festeggiare in modo perfetto e origini storiche della festa

Oggi è il 31 Ottobre e come da tradizione di festeggia Halloween. La festa, ormai diventata celebre in tutto il mondo, riempie le case e i luoghi pubblici di zucche, maschere, travestimenti e dolcetti e scherzetti tutti all’insegna del brivido e dell’horror.

Ma per festeggiare in modo perfetto all’insegna di quella che viene considerata comunemente come l’ortodossia di Halloween, diciamo così, vale a dire una sorta di comportamento classico per una festa del genere e che sia davvero in tema con i concetti di Halloween, anche per questo 2019 esistono delle regole da seguire. Quali? E’ presto detto.

Per tanti sono i corso i preparativi per la festa di Halloween 2019. Alcuni decidono di festeggiare in casa con amici e allora, per tutti loro, ecco alcuni consigli per rendere la serata perfetta.

In primis, come ovvio, va scelto il tema. Che deve aver a che fare con la paura o l’orrore e, nel caso, un classico esempio potrebbe essere il sempreverde IT, il film con il terribile Pennywise, il cui secondo capitolo è uscito poco tempo fa.

Se voleste preparare la casa in questo stile, ovvio non può mancare qualche accenno al “pagliaccio horror”.

Lo show deve proseguire con allestimenti in tema arancio stile halloween, e un primo piatto a base di zucca, la verdura tipica del periodo e di questa festa.

Non devono e non potranno mancare i travestimenti, ed oltre al classico pagliaccio, molto gettonati gli zombie, sempre in voga, ma anche quello di Joker, alla luce anche del film capolavoro interpretato da Joaquin Phoenix, nelle sale in questi giorni.

E come musica, qualche tema horror: tipo la colonna sonora dei capolavori del genere, a cominciare dalle pellicole di Dario Argento.

Ma dove e quando è nata la festa di Halloween?

Chiunque si chieda oggi quale sia l’origine geografica di questa festa horror? Le tradizioni popolari indicano che siano gli Stati Uniti a partorirla, ma in realtà, la notte delle zucche sarebbe nata in Europa, precisamente in Irlanda.

Bisogna tornare indietro di diversi anni, alle popolazioni preistoriche e celtiche, e localizzarci nella Contea di Meath, non troppo lontano dalla capitale Dublino.

Proprio lì le popolazioni pre-Cristiane accendevano dei fuochi per la festa di Samhain, che iniziava al tramonto del 31 ottobre e si chiudeva il giorno seguente, e che segnava il passaggio dalla luce all’oscurità, coincidendo con la fine del raccolto e l’inizio dell’inverno.

Sostanzialmente, dunque, la festa richiama il Capodanno Celtico e veniva appunto celebrato con una grande festa. Con l’arrivo poi del cristianesimo, il significato della festa di Samhain è cambiato.

In pratica si è alimentata la convinzione che fra il 31 ottobre e il primo novembre, tornassero nel mondo dei vivi gli spiriti dei morti, in un’unione temporanea fra l’aldilà e il mondo vivente. In occasione della festa ci si travestiva con maschere grottesche e pelli degli animali, e si tornava a casa facendosi strada con una cipolla intagliata (che oggi è diventata una zucca), con all’interno le braci del fuoco per fare luce.

Non solo le frasi: per augurare Buon Halloween 2019,si possono poi anche utilizzare dei gadget sempre a tema horror.

Si tratta di tanti oggetti da usare o regalare ad amici e parenti. Halloween del resto è una delle ricorrenze più amate anche nel nostro Paese, ormai un must per party indimenticabili in casa o nei locali.

La notte del 31 ottobre, considerata la più spaventosa dell’anno, cosa c’è di meglio da fare se non usare una zucca dal volto spaventoso, da regalare già completa di occhi terrificanti?

La zucca rappresenta il simbolo di questa festività e saperla intagliare è fondamentale in quanto, secondo la tradizione servirà a scacciare gli spiriti ostili dalla vostra festa ed in generale dalla vostra casa. Ma ci sono tanti altri oggetti.

Dalle piccole tombe alle dita con artigli, fino ai fantasmini, passando anche per mostri di tutte le forme, esseri abominevoli e spaventosi e inesistenti e via discorrendo. La fantasia, in tal senso, aiuta molto.

