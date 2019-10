Helen Mirren, promoter da Oscar del Salento pulito

Non ha mai fatto mistero del suo immenso amore per il nostro Paese e, nello specifico, per il Salento. Qui infatti da diversi anni l’attrice premio Oscar Helen Mirren, trascorre molto del suo tempo, dedicandosi con grande cura ed attenzione alla produzione dei prodotti locali.

Già lo scorso settembre, su Instagram, l’attrice si è fatta immortalare accanto ad un sacco di mondezza abbandonato lungo una strada, per denunciare la cattiva educazione civica di molte persone.

Ed oggi la Mirren è voluto tornare sull’argomento apparendo ritratta nei pressi della sua amata masseria di Helen Mirren, nel leccese, con un cartello in mano: “Se il Salento vuoi amare raccogli invece di sporcare”.

“Un grande grazie, ‘grazie mille’ a chiunque abbia scritto questo cartello e lo abbia posizionato nel punto esatto in cui mia sorella ha scattato la foto di me con la spazzatura che avevamo raccolto – scrive l’attrice – Questo slogan è geniale. I politici ne prendano atto e lo usino! Rendiamo il Salento il più bello possibile. Soprattutto ora che soffre con la terribile xylella”…

Max