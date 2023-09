“In merito alla decisione presa dalla Presidente del Primo Municipio di Roma, Lorenza Bonaccorsi, di restituire alcune deleghe al Sindaco del Comune di Roma, esprimiamo il nostro più sincero apprezzamento per questo coraggioso atto, che mette in evidenza l’urgenza di affrontare i problemi che affliggono il centro storico della nostra città, ormai diventato solo il palcoscenico per gli eventi organizzati dall’assessore Onorato, e attesta il pieno fallimento della cosiddetta “città dei 15 minuti”.

La scelta della Presidente di restituire alcune deleghe è stata presa in considerazione delle limitate risorse finanziarie e umane a disposizione del Primo Municipio. Questa mossa coraggiosa dimostra la volontà di tutelare al meglio gli interessi dei cittadini e delle comunità locali, nonostante le sfide economiche che devono affrontare.

Ci preoccupa, inoltre, la scarsa attenzione dimostrata dal Sindaco Gualtieri nei confronti del centro storico di questa città, patrimonio storico e culturale di inestimabile valore. È fondamentale che il Sindaco comprenda la necessità di stanziare risorse adeguate a preservare e promuovere le ricchezze artistiche e culturali del centro storico, così come garantire il benessere di coloro che vivono e lavorano in questa zona.

Ricordiamo che il centro storico è uno dei principali motori economici della Capitale, con numerose attività commerciali e turistiche che generano occupazione e contribuiscono al suo sviluppo sociale ed economico. Pertanto, è imperativo dedicare risorse e investimenti ad hoc per garantire un’adeguata manutenzione, la sicurezza e la promozione del centro storico di Roma.

Apprezziamo l’onestà e la sincerità dimostrate dalla Presidente Bonaccorsi con questa decisione, che pone l’accento su una problematica che richiede l’attenzione immediata di tutti i responsabili politici. Chiediamo al Sindaco di prendere atto di questa situazione e agire con fermezza, destinando le risorse necessarie a preservare e valorizzare il centro storico.

In conclusione, ribadiamo il nostro apprezzamento per l’atto coraggioso compiuto dalla Presidente del Primo Municipio e chiediamo un approccio più attento e strategico da parte del Sindaco di Roma nei confronti del centro storico. Siamo fiduciosi che, lavorando insieme, possiamo assicurare un futuro migliore per questa parte preziosa della nostra città”.

Così in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione, e Giuseppe Lobefaro, consigliere della lista civica Calenda sindaco nel I Municipio.

