I programmi di Barbara D’Urso chiudono a settembre? L’indiscrezione smentita dalla conduttrice

‘Live non ‘ la D’Urso’ chiude da settembre. E con lui gli altri programmi di Barbara D’Urso. Un’indiscrezione che nelle scorse ore aveva fatto capolino su diverse testate, anche autorevoli, come il Messaggero. Voci di addio e di rifondazione. O di rinverdimento. Voci a quanto pare infondate però, perché la stessa conduttrice ha smentito tutto.

Barbara D’Urso, infatti, in un’intervista rilasciata al Corriere della sera ha confermato la sua presenza in Tv a partire da settembre. Torneranno tutti i suoi programmi e forse condurrà ancora il Grande Fratello Vip. Insomma, Carmelita sarà ancora un punto fermo della televisione italiana.

Orami da anni i suoi programmi sono un punto fermo per milioni di telespettatori, e uno stop improvviso avrebbe potuto essere un autogol per le reti Mediaset. Non sorprende quindi che questa ipotesi sia stata smentita. Barbara D’Urso lo ha fatto attraverso un post su Instagram ,che come al solito ha diviso gi utenti, tra i suoi detrattori e chi invece l’ha difesa a spada tratta.