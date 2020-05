Ian Anderson, il cantante dei Jethro Tull ha una malattia incurabile ai polmoni: “Mi restano pochi giorni”

“Soffro di una malattia polmonare incurabile”. Così Ian Anderson, frontman del gruppo prog Jethro Tull, ha messo in agitazione i fan. Il polistrumentista ha svelato il doloroso retroscena in un’intervista con Dan Rather nella trasmissione The Big Interview sulla rete tv americana AXS. Una vita a creare suoni col fiato, a volteggiare nell’aria note nate dai polmoni.

Gli stessi polmoni che lo hanno tradito. “Soffro di una sindrome cronica ostruttiva polmonare, ho i giorni contati”, ha rivelato il cantante 73enne che tra pochi mesi farà tappa in Italia per il suo tour alla guida dei Jethro Tull, leggendaria band progressive.

“Continuo a lottare”

Secondo Ian Anderson la malattia è stata provocata dai fumi erogati dalle macchine di scena sul palco: “Le dirò qualcosa che non ho ancora mai detto a nessuno in pubblico- ha raccontato Anderson nel corso della trasmissione – soffro di un male incurabile ai polmoni che mi è stato diagnosticato due anni fa”.

Il musicista racconta poi cosa vuol dire convivere con la malattia: “Continuo a lottare. Nel caso in cui prendo un’infezione si trasforma presto in una brutta bronchite e diventa difficile per me salire sul palco a suonare. Incrociando le dita sono 18 mesi ormai che non ho nessun fenomeno di ciò che chiamano esacerbazione. Ho trascorso 50 anni sul palco respirando il fumo di queste macchine. Credo abbiano avuto un ruolo decisive nel problema che ho ai polmoni”, ha concluso Ian Anderson.