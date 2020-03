Il Cacciatore 2, terzo appuntamento su Rai2: anticipazioni puntata ‘Non me ne sono mai andato” e “Diciannove e Cinquanta”

Torna in tv Il Cacciatore 2 con Non me ne sono mai andato, nel terzo episodio della fortunata serie premiata da ascolti interessanti e da consensi di pubblico e critica.

Ecco dunque il terzo appuntamento con la serie “Il cacciatore 2”, nella serata di oggi, mercoledì 4 marzo dalle 21.20 su Rai2. Cosa vedremo davanti al piccolo schermo? Quali i risvolti, gli scenari, le novità e i colpi di scena?

Ecco tutte le anticipazioni de Il cacciatore 2, e tutte le evoluzioni della trama.

Il Cacciatore 2, terzo appuntamento su Rai2: anticipazioni puntata ‘Non me ne sono mai andato”

La serie è interpretata da Francesco Montanari, accanto a Miriam Dalmazio, Francesco Foti ed Edoardo Pesce. Nel primo episodio intitolato ‘Non me ne sono mai andato’, la caccia di Saverio porta a un risultato cruciale con l’arresto di Salvatore Cucuzza, cassiere e amministratore del narcotraffico di Brusca.

Nel suo bunker, gli agenti scovano anche una agendina con preziose informazioni manoscritte, anche se criptate. Decifrare l’agenda è complesso, ma riuscendoci, gli inquirenti risalgono a tutta una serie di indizi che li portano a un passo dal target.

Tuttavia non sanno che Brusca sta muovendo le pedine per le sue contromosse depistandoli, così da veicolare le indagini e le colpe dei suoi reati su Aglieri e Provenzano.

Per riuscirci Giovanni inizia a plagiare il fratello Enzo in un mix di obblighi e affetto fraterno, fino a separarlo dalla sua Maria. Poi è Mazza a individuare la strada per stanare Brusca.

Un colpo di fortuna, che produce in Mazza la voglia di rimettersi al lavoro con il doppio delle energie e gli permette anche di osare di dire a Saverio e a Giada di smetterla con i loro giochi e di parlarsi dei loro sentimenti.

Nella puntata Diciannove e cinquanta, la caccia a Giovanni Brusca è ormai alla fase finale. Il cerchio si stringe intorno al boss, che è pronto a giocarsi però la sua carta, dal momento che Enzo è del tutto plagiato.

I due hanno studiato un sistema di false piste che, anche in caso di arresto, gli permetterà una exit strategy per la libertà in tempi brevi. L’ultimo passo è spingere Enzo a dire la verità a Maria e convincerla a entrare con loro in latitanza, o invece lasciarla per sempre.

Pure Saverio deve prendere una decisione, e capire se spendersi completamente nella caccia ai Brusca, o provare a ricucire la relazione con Giada. Il cruccio è complicato da Francesca, lche come Saverio vive per l’obiettivo di liberare la Sicilia dalla criminalità organizzata.

Trovare poi la villetta in cui Brusca si nasconde è un’impresa complicata: per metterlo in trappola occorre una soluzione inattesa, una idea brillante.

E si arriva al blitz; ma nessuno si aspetta che i fratelli Brusca sono pronti alla loro imprevista contromossa.

