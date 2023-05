Il Dottor Mariano Amici: “All’Oms la gestione della nostra salute?”

Sempre all’insegna del suo ormai famoso slogan – ‘Continuiamo a far maturare le coscienze’ – il Dottor Mariano Amici continua a caricare a testa bassa, alla ricerca della verità scientifica.

Come ormai noto, salito alla ribalta delle cronache nazionali per il suo costante impegno contro quella ‘dittatura sanitaria’ che in piena pandemia impose rigide regole da seguire (non ultima la discussa vaccinazione obbligatoria), dopo aver commentato quanto rivelato dall’inchiesta della procura bergamasca, in merito alla ‘presunta emergenza sanitaria’ (che, in riferimento alla pandemia da Covid ha confermato le responsabilità dettate da un vero e proprio ‘buco sanitario’, con migliaia di vittime in tutto il Paese), oggi sul suo sito – mariano amici.com – il vulcanico medico di Ardea è tornato a porre ai suoi lettori un interessante interrogativo.

Il Dottor Amici: “All’Oms la gestione della nostra salute?”

“L’Organizzazione Mondiale della Sanita’(OMS) è l’autorità incaricata di gestire e coordinare il settore della salute all’interno del sistema delle Nazioni Unite. Il suo obiettivo è far sì che tutti gli esseri umani possano godere del miglior livello di salute possibile.

All’OMS e’ stata affidata la responsabilità di definire programmi di ricerca sanitaria e fissa standard che stabiliscono cosa è sano e cosa rappresenta un pericolo per la salute. Queste norme vengono trasformate in leggi vincolanti dagli Stati membri dell’ONU. In caso di emergenza sanitaria coordina le misure di emergenza. L’Organizzazione dovrebbe impegnarsi affinché a ogni singola persona sia garantito il massimo livello di salute e di benessere.

I Governi occidentali stanno sempre piu’ delegando all’OMS la SOVRANITA’ SANITARIA ed anche l’attuale GOVERNO ITALIANO sta, addirittura, decidendo di privarsi dei poteri decisionali sulla salute e conferirli all’OMS .

L’OMS e’, pero’, in realta’, una ORGANIZZAZIONE di fatto PRIVATA formata e finanziata non solo dagli stati membri ma anche da tutta una serie di soggetti PRIVATI con enormi conflitti di interesse sulla gestione della salute dei cittadini tra cui la Bill and Melinda Gates Foundation.

MI E VI DOMANDO:

-Secondo voi una tale Organizzazione, nel momento in cui presenta tali conflitti di interesse, puo’ essere realmente garantista della salute dei cittadini ?

-Nel momento in cui i GOVERNI affidano la GESTIONE TOTALE DELLA SALUTE ad una Organizzazione cosi costituita sono GOVERNI DAVVERO LIBERI?

-NOI CITTADINI ci possiamo FIDARE di tale gestione ?

Mariano Amici, medico”

