Il film di Paola Cortellesi verso i 30 milioni di incasso. Arriva anche al New York Times

Secondo i dati Cinetel, il film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” va ormai verso i 30 milioni di incasso. Per la precisione 29.545.179 euro. Un film appassionato e coraggioso, è entrato nella top ten dei film italiani più visti di sempre.

Paola Cortellesi arriva anche sul New York Times in un articolo dal titolo «Il film di un’amata comica sugli abusi domestici attira gli italiani in massa». “C’è ancora domani, che riesce ad essere allo stesso tempo straziante e edificante, è arrivato in un momento in cui la violenza domestica, il femminicidio e i diritti delle donne hanno dominato il dibattito pubblico nei giorni dell’omicidio di Giulia Cecchettin, anche se la vicenda è ambientata nel 1946, in una Roma ancora alle prese con la povertà e le conseguenze della Seconda guerra mondiale” si legge sul quotidiano.

“Certamente sono sorpresa – dice Paola Cortellesi – è un buon film, sono soddisfatta del mio lavoro. Credo di aver toccato un nervo scoperto del paese. Ho voluto realizzare un film contemporaneo ambientato nel passato, perché penso che purtroppo molte cose siano rimaste le stesse. Naturalmente ci sono stati dei progressi, sono cambiati i diritti, sono cambiate le leggi, ma non del tutto, non nella mentalità”.