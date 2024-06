‘Cannes a Roma mon amour !’ – Dal 24 al 30 giugno una selezione filmica proveniente dall’ultima edizione del Festival

Direttamente dall’ultima edizione del festival di Cannes arriva nella Capitale “Cannes a Roma mon amour”, una rassegna caratterizzata dai migliori film provenienti dalla Croisette, appositamente sottotitolati in italiano. L’iniziativa, realizzata dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici (ANEC) del Lazio insieme a Circuito Cinema e promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, quest’anno si terrà dal 24 al 30 giugno nei Cinema 4 Fontane, Barberini, Eden e Giulio Cesare. L’evento è in collaborazione con ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici, Ambasciata di Francia e Accademia di Francia a Roma – Villa Medici. Siamo lieti di poter tornare a Roma con una rassegna molto amata dai cinefili – afferma Leandro Pesci, presidente dell’ANEC Lazio – un’opportunità per tutti di godere in anteprima di alcune delle più significative opere premiate al Festival di Cannes. Dopo alcuni anni di assenza, speriamo di poter vedere una grande affluenza nelle quattro sale prescelte, dotate dei massimi confort per una visione congeniale. Siamo orgogliosi di presentare una rassegna cinematografica che riflette la ricchezza e la diversità del festival francese – afferma il direttore artistico Francesco Ranieri Martinotti che ha lavorato in diretta collaborazione con la ‘Quinzaine’ – Questo palinsesto unico saprà conquistare sia gli amanti del cinema d’autore sia coloro che prediligono film più popolari. Tra i titoli in concorso, segnaliamo opere di registi di fama internazionale come Jia Zhang-Ke, Miguel Gomes, Yorgos Lanthimos, Kirill Serebrennikov, Christophe Honoré, David Cronenberg, Michel Hazanavicius e Payal Kapadiya. Nelle proiezioni speciali fuori concorso avremo il piacere di presentare ‘Twilight of the Warriors: Walled In‘ di Soi Cheang Cheang e ‘An Unfinished Film‘ di Lou Ye. Inoltre, per la ‘Quinzaine des Cineastes’ proponiamo un variegato programma con film di Hernán Rosselli, India Donaldson, Yoko Yamanaka, Chiang Wei Liang, Hala Elkoussy e Jonás Trueba. La Semaine de la Critique sarà rappresentata da ‘Simon de la Montaña‘ di Federico Luis, mentre per ‘Un certain regard’ abbiamo selezionato ‘L’Histoire de Souleymane‘ di Boris Lojkine. Vi invitiamo tutti a partecipare a questa straordinaria celebrazione del cinema internazionale. I film, proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano, avranno un biglietto di ingresso di € 7. Per facilitare però l’accesso agli appassionati e agli addetti ai lavori quest’anno è stata anche messa a disposizione Vivispettacolo, una vantaggiosa formula abbonamento che consentirà 10 ingressi a soli € 40 utilizzabile anche nelle arene estive organizzate dall’ANEC e nella rassegna di Venezia a Roma che si svolgerà a fine settembre. Maggiori informazioni su https://www.vivispettacolo.it/ Il programma Lunedì 24 giugno GIULIO CESARE 19.00 L’HISTORIE DE SOULEYMANE di Boris Lojkine / 93’ (Un Certain Regard) PREMIO MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE; PREMIO DELLA GIURIA; PREMIO FIPRESCI 21.00 ALL WE IMAGINE AS LIGHT di Payal Kapadiya / 115’ (Concorso) PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA EDEN FILM CENTER 18.30 MONGREL di Chiang Wei Liang, You Qiao Yin / 128’ (Quinzaine des Cinéastes) 21.00 TWILIGHT OF THE WARRIORS: WALLED IN di SOI Cheang Cheang/ 125’ (Fuori Concorso – Midnight Screening) Martedì 25 giugno 4 FONTANE 19.00 ALL WE IMAGINE AS LIGHT di Payal Kapadiya / 115’ (Concorso) PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 21.15 L’HISTORIE DE SOULEYMANE di Boris Lojkine / 93’ (Un Certain Regard) PREMIO MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE; PREMIO DELLA GIURIA; PREMIO FIPRESCI MULTISALA BARBERINI 19.00 SIMON DE LA MONTAÑA di Federico Luis / 98’(Semaine de la Critique) GRAN PRIX SEMAINE DE LA CRITIQUE 21.00 TWILIGHT OF THE WARRIORS: WALLED IN di SOI Cheang Cheang/ 125’ (Fuori Concorso – Midnight Screening) *** Mercoledì 26 giugno GIULIO CESARE 18.30 AN UNFINISHED FILM di Lou Ye / 106’ (Fuori Concorso) 21.00 THE SHROUDS di David Cronenberg / 116’ (Concorso) EDEN FILM CENTER 18.30 MONGREL di Chiang Wei Liang, You Qiao Yin / 128’ (Quinzaine des Cinéastes) 21.00 SIMON DE LA MONTAÑA di Federico Luis / 98’(Semaine de la Critique) GRAN PRIX SEMAINE DE LA CRITIQUE *** Giovedì 27 giugno 4 FONTANE 19.00 LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES di Michel Hazanavicius / 80’ (Concorso – Animazione) 21.00 AN UNFINISHED FILM di Lou Ye / 106’ (Fuori Concorso) MULTISALA BARBERINI 19.00 ALGO VIEJO, ALGO NUEVO, ALGO PRESTADO di Hernán Rosselli / 100’ (Quinzaine des Cinéastes) 21.00 THE SHROUDS di David Cronenberg / 116’ (Concorso) *** Venerdì 28 giugno GIULIO CESARE 16.00 SHARQ 12 di Hala Elkoussy / 109’ (Quinzaine des Cinéastes) 18.00 KINDS OF KINDNESS di Yorgos Lanthimos / 165’ (Concorso) 21.00 GRAND TOUR di Miguel Gomes / 129’ (Concorso) EDEN FILM CENTER 16.30 MARCELLO MIO di Christophe Honoré / 120’ (Concorso) 19.00 GOOD ONE di India Donaldson/ 90’ (Quinzaine des Cinéastes) 21.00 CAUGHT BY THE TIDES di Jia Zhang-Ke/ 111’ (Concorso) *** Sabato 29 giugno ROMA CENTRO 16.30 ALGO VIEJO, ALGO NUEVO, ALGO PRESTADO di Hernán Rosselli / 100’ (Quinzaine des Cinéastes) 18.30 GRAND TOUR di Miguel Gomes / 129’ (Concorso) 21.00 LIMONOV di Kirill Serebrennikov / 138’ (Concorso) MULTISALA BARBERINI 16.30 GOOD ONE di India Donaldson/ 90’ (Quinzaine des Cinéastes) 18.30 NAMIBIA NO SABAKU – DESERT OF NAMIBIA di Yoko Yamanaka / 137’ (Quinzaine des Cinéastes) 21.00 VOLVERÉIS – THE OTHER WAY AROUND di Jonás Trueba / 115’ (Quinzaine des Cinéastes) PREMIO EUROPA CINEMA LABEL *** Domenica 30 giugno GIULIO CESARE 16.45 LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES di Michel Hazanavicius / 80’ (Concorso – Animazione) 18.30 LIMONOV di Kirill Serebrennikov / 138’ (Concorso) 21.00 CAUGHT BY THE TIDES di Jia Zhang-Ke/ 111’ (Concorso) EDEN FILM CENTER 16.30 VOLVERÉIS – THE OTHER WAY AROUND di Jonás Trueba / 115’ (Quinzaine des Cinéastes) PREMIO EUROPA CINEMA LABEL 18.45 SHARQ 12 di Hala Elkoussy / 109’ (Quinzaine des Cinéastes) 21.00 NAMIBIA NO SABAKU – DESERT OF NAMIBIA di Yoko Yamanaka / 137’ (Quinzaine des Cinéastes) Max