Il Giovane Pianista e Compositore STEVE premiato con il Premio “Miglior Pianista Emergente Social” al “Premio Accordati con Me” Dedicato a Joe Amoruso

Ascoli Piceno – Il talentuoso pianista e compositore ascolano STEVE seguito da oltre un milione di appassionati sui social media, è stato insignito del prestigioso premio come “Miglior Pianista Emergente Social”.

L’evento si è svolto domenica, 17 dicembre, a Boscoreale, Napoli, nel contesto del “Premio Accordati con Me” dedicato a Joe Amoruso.

Questo riconoscimento come “Miglior Pianista Emergente Social” è un tributo alla sua dedizione e al suo impatto nella comunità musicale online, ma non solo, è stato scelto proprio perché STEVE più di tutti ha dimostrato di poter portare contenuti facendo video in cui è a contatto con il pubblico, organizzando flashmob e sorprese musicali nelle piazze, locali, aeroporti o centri commerciali e addirittura piste di pattinaggio su ghiaccio, come dimostra uno degli ultimi video girato ad Ascoli Piceno, che lo hanno portato ad essere conosciuto come il miglior pianista social del centro e sud Italia.

Durante l’evento sono stati celebrati i successi di STEVE e in particolare il suo brano “Walk Alone”, singolo pubblicato da artista indipendente nel Settembre 2023 che ha totalizzato oltre 100.000 ascolti sulle piattaforme dedicate.

Prima di suonare la sua Walk Alone il giovane STEVE ha voluto dedicare qualche minuto al mondo social, parlando di come è riuscito a superare il traguardo di 1 milione di followers completamente da indipendente e dando particolare importanza al fenomeno dell’”hating”, che sempre più si intensifica e che, purtroppo, porta sempre più giovani anche a compiere atti irreversibili.

Il giovane artista ricorda infatti che il Cyber-bullismo è un fenomeno reale, da combattere, dichiarando che bisognerebbe educare giovani e adulti a convivere nel mondo dei social network.

Tra gli ospiti d’onore e giudici, saranno presenti rinomati musicisti e personaggi come il manager Michele Torpedine (IlVolo), Adriano Pennino (Direttore d’Orchestra del Festival di Sanremo), Antonio Farao’ (Pianista Jazz di fama internazionale), Rory Di Benedetto (Produttore e Autore Sony), Falso Nueve (A&R Sugar Music) Bungaro, Alberto Fortis e attori come Enzo De Caro.

Il Contesto

Accordati con Me rappresenta un raffinato premio musicale volto a commemorare la memoria di un illustre artista, originario della scena musicale partenopea e successivamente affermatosi a livello internazionale, Joe Amoruso.

Questo prestigioso riconoscimento è dedicato a tutti quegli artisti che sentono il desiderio di condividere il proprio mondo interiore con il pubblico circostante.

Offre loro l’opportunità di sviluppare il proprio talento e di farsi strada nel vasto mondo della musica, garantendo inoltre l’occasione di far ascoltare le proprie opere a influenti personalità del settore.

Questo premio, oltre a servire come trampolino di lancio per emergenti talenti musicali, grazie alle numerose borse di studio messe in palio, offre una completa gamma di possibilità formative.

Accordati con Me accoglie e valorizza una varietà di tipologie artistiche, estendendosi ben oltre i confini dei soli cantanti e cantautori, abbracciando altresì musicisti di ogni genere e strumento.

L’evento è articolato in tre categorie principali, ciascuna delle quali incoronerà il proprio vincitore.

Inoltre la kermesse musicale è supportata da Radio KissKiss, Rai e SIAE.