Il Governo verso la richiesta quinta rata del Pnrr entro fine anno

Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, ha ratificato il raggiungimento dei 52 obiettivi necessari per presentare entro il 31 dicembre 2023 la richiesta di 10,5 miliardi di euro, corrispondenti alla quinta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alla Commissione europea. La presidente del Consiglio ha annunciato che nei prossimi giorni arriveranno i 16,5 miliardi della quarta rata. L’Italia è la prima nazione europea a presentare la richiesta di pagamento della quarta tranche del PNRR.

Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e l’attuazione del PNRR, Raffaele Fitto, ha spiegato che sono state apportate modifiche interne per quanto riguarda il numero di obiettivi per la quinta rata, riducendoli da 69 a 52. Questi cambiamenti consentono al governo di comunicare alla Commissione europea il raggiungimento degli obiettivi, preparando così la richiesta di pagamento entro la fine dell’anno.

Fitto ha anche sottolineato i progressi compiuti nel corso dell’anno, compreso il pagamento della terza rata e quello imminente della quarta rata. Ha evidenziato la collaborazione istituzionale con la Commissione europea e l’obiettivo di implementare progetti, salvaguardando le risorse finanziarie, attuando riforme e sostenendo nuovi investimenti strategici per la crescita strutturale dell’Italia.