Il Grand Prix storico torna a Roma dal 18 al 24 settembre. Una seconda edizione all’insegna della passione

Oggi in Campidoglio il Comune di Roma e il presidente dell’associazione Orgoglio Motoristico Romano, Stefano Pandolfi, hanno presentato “La settimana del motorismo storico romano”. Si tratta questa volta di un’intera settimana – e non di soli due giorni, durata della scorsa edizione. Il 2° Grand Prix storico di Roma infatti si svolgerà dal 18 al 24 settembre, come è stato annunciato oggi durante la conferenza stampa organizzata presso la sala Laudato Sì in Campidoglio.

2° Grand Prix storico di Roma: “Per Roma è un appuntamento importantissimo”

“Per Roma è un appuntamento importantissimo perché richiama la storia e la forte tradizione che ha avuto Roma nel motorismo e a livello internazionale. Ha prodotto piloti che hanno dato un lustro incredibile in Formula 1. È giusto riportare all’attenzione una così importante tradizione” ha detto Stefano Pandolfi, presidente dell’associazione Orgoglio Motoristico Romano.

2° Grand Prix storico di Roma: “Splendido sogno per la nostra città”

“È uno splendido sogno per la nostra città – ha dichiarato Mariano Angelucci, presidente della commissione permanente turismo, moda e relazioni internazionali – un grande evento di portata internazionale con madrina Anna Fendi. È un evento su cui abbiamo lavorato con tutta l’amministrazione a partire dal sindaco Gualtieri, l’assessore Onorato, ma con tutta l’assemblea capitolina abbiamo approvato un atto in consiglio con il quale abbiamo istituito “La settimana del motorismo”. Questo sarà il secondo evento, ma saranno 7 giorni di eventi in tutta quanta la città, al centro ma anche nelle zone più lontane del centro per condividere questo splendido evento con tutte le romane, tutti i romani e tutti i turisti che affolleranno la nostra città. È un punto d’inizio e continueremo a lavorare per sviluppare al meglio le potenzialità di Roma, la città più bella del mondo.”

2° Grand Prix storico di Roma: La settimana si svolge secondo diversi appuntamenti

Si parte dunque il 18 settembre, con la presentazione dell’evento presso i Municipi di Roma VI-X-XII con auto Porsche, MG, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Lamborghini.

Poi, il 19 settembre, ancora la presentazione dell’evento presso il Municipio di Roma X con auto Porsche, MG, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Lamborghini.

Infine, il 20 settembre, sarà l’ultimo giorno di presentazione dell’evento nel Municipio di Roma XII con auto Porsche, MG, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Lamborghini.

La giornata partirà con l’esibizione nel Municipio IV delle auto da competizione e monoposto di Formula 1 storiche nel Municipio IV.

Ed ancora, il 21 settembre, la location sarà Piazza di Spagna (Piazza Mignanelli) dove ci sarà la presentazione in forma statica di una o due autovetture da competizione su Piazza Mignanelli.

A seguire, il 22 settembre, nella via della Dolce Vita che ha fatto sognare romani e turisti, Via Veneto, e Piazza Barberini ci sarà l’esibizione statica su largo Federico Fellini di tre o quattro autovetture da competizione tra cui le Lotus F1 di Ayrton Senna e di Elio De Angelis, nonché l’Alfa Romeo F1 di Andrea De Cesaris. Inoltre è prevista l’esibizione dinamica delle vetture esposte con tre o quattro passaggi lungo via Vittorio Veneto fino a piazza Barberini e ritorno. L’ evento si svolgerà tra le 19 e le 22.

Infine, il 23 settembre, si cambia panorama e si va alle Terme di Caracalla dove sfileranno 20 autovetture storiche da competizione (F1, Sport Prototipi, Rally ecc.), tra cui le Lotus di Ayrton Senna e di Elio De Angelis, e di 20 auto storiche non competitive, lungo Viale delle Terme di Caracalla, da Piazza di Porta Capena a Largo Cavalieri di Colombo.

A conclusione dell’evento è previsto un passaggio di tre o quattro vetture F1 storiche, dell’Alfa Giulia Quadrifoglio Verde dell’Arma dei Carabinieri e della Lamborghini Gallardo della Polizia di Stato, da Largo Terme di Caracalla fino a Piazzale Ciro il Grande, passando per via Cristoforo Colombo con staffetta della Polizia di Roma Capitale.

