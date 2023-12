Il Movimento 5 Stelle voterà contro ratifica del Mes

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha annunciato che il suo partito voterà contro la ratifica del Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità) quando si arriverà a una votazione in Aula. Conte ha dichiarato che il M5S è sempre stato contrario al Mes e che non cambieranno la loro posizione. L’annuncio è giunto dopo un periodo di ambiguità da parte di Conte su questo tema.

Il Mes è stato oggetto di discussioni e polemiche in Italia, con il centrodestra, guidato da Giorgia Meloni, che ha criticato il M5S per aver approvato la riforma del Mes durante il governo Conte due “con il favore delle tenebre”. La ratifica del Mes è un passaggio che deve ancora essere completato in Parlamento, e la posizione del M5S potrebbe influenzare l’esito di tale votazione.

Il Movimento 5 Stelle aveva compiuto passi per la riforma del Mes durante il governo Conte due ma non aveva ancora ratificato l’accordo in Aula. Il centrodestra, guidato da Meloni, ha rinviato la votazione su questo tema, e il dibattito potrebbe essere legato anche alla riforma del Patto di Stabilità, in discussione a Bruxelles.

La posizione del M5S contro la ratifica del Mes potrebbe portare a ulteriori polemiche politiche, soprattutto considerando le critiche reciproche tra i partiti sulla gestione di questo dossier e il passato recente.