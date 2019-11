Il paradiso delle signore: trama della puntata di oggi, 5 novembre 2019

La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Ecco in anteprima cosa accadrà ai protagonisti della soap in questo episodio. Le anticipazioni sulla trama della puntata di oggi, in onda alle 15,40 su Rai 1.

Il paradiso delle signore 4: anticipazioni e trama della puntata di oggi, 5 novembre. Personaggi, cast, attori

Nella puntata del 5 novembre 2019 de Il Paradiso delle Signore, i nodi verranno al pettine per quanto riguarda la storia di Nicoletta e Riccardo. Cesare capirà il tradimento della moglie, e deciderà di correre ai ripari per evitare di essere preso in giro.

Riccardo intanto pensa a come far annullare il matrimonio in tempi rapidi. Novità anche per Angela, che dovrà accordarsi con Umberto e Adelaide per ottenere il denaro necessario al pagamento dell’affitto arretrato. Ma questi non saranno i soli problemi che dovrà affrontare.