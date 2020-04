Il romanzo di una vita, cast e trama del film che sostituisce Come un delfino su Canale 5

L’emergenza coronavirus ha stravolto i palinsesti di quasi tutte le reti nazionali. Programmi storici come Uomini e Donne sono stati sospesi in attesa del ritorno alla normalità. Per questo Mediaset è dovuta correre ai ripari coprendo il buco lasciato dall’assenza del programma i Maria de Filippi inserendo altri prodotti.

Il pomeriggio di Canale 5, infatti, finora è stato caratterizzato dal susseguirsi di film televisivi e fiction. L’ultima serie TV proposta, Come un delfino, ha riscosso un ottimo riscontro in termine di ascolti, ma oggi non andrà in onda. Al suo posto Canale 5 proporrà invece il film Il romanzo di una vita, che inizierà quindi alle 14 e 45 circa.

Il romanzo di una vita, di cosa parla

Il romanzo di una vita è un film statunitense del 2014 con protagonista Doris Roberts, vincitrice di 5 Emmy Awards. La trama è incentrata sulla figura di una scrittrice di successo che si avvia verso la vecchiaia. La donna scopre di avere un cancro allo stato terminale, ma nonostante questo decide di tenere all’oscuro delle sue condizioni di salute amici e parenti.

Solo quando la situazione si farà disperata la scrittrice è costretta a chiamare un’infermiera per assisterla. Il suo carattere scontroso e complicato spingerà però diverse infermiere ad abbandonare il lavoro, fino a quando non arriverà una giovane n grado di tenere testa alla scrittrice. Il rapporto tra le due darà vita ad un susseguirsi di emozioni che aiuteranno la donna in punto di morte a riappacificarsi con la vita.