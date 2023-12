Iliad propone la fusione a Vodafone Italia

Iliad, la società di telefonia francese, ha proposto una fusione a Vodafone Italia. La proposta, approvata in consiglio di amministrazione e ottenuta l’ok dal principale azionista di Iliad, Xavier Niel, prevede la costituzione di una nuova società. Gli utenti di Iliad in Italia sono stimati in dieci milioni, mentre i clienti di Vodafone Italia superano i 17 milioni. La proposta valuta Vodafone Italia a 10,45 miliardi di euro, con Iliad che otterrebbe il 50% della quota capitale sociale della nuova società, un versamento in contanti di 6,5 miliardi e un prestito di 2 miliardi. La nuova entità avrebbe un valore complessivo di 5,8 miliardi di euro e un Ebitda di 1,6 miliardi.

Iliad otterrebbe, oltre al 50% della nuova società, un pagamento di mezzo miliardo di euro e prestiti per due miliardi. La proposta prevede anche che Iliad mantenga un’opzione call sulla partecipazione di Vodafone e possa acquisire il 10% del capitale sociale ogni anno, con un incasso potenziale per Vodafone di 1,95 miliardi di euro. La fusione è sostenuta da alcune banche internazionali, e le sinergie sono stimate in 600 milioni di euro. Thomas Reynaud, CEO di Iliad, ha sottolineato che la nuova società sarebbe impegnata nella trasformazione digitale attraverso investimenti in fibra e 5G.

Vodafone ha dichiarato di prendere atto della proposta di Iliad e ha confermato il suo favore al consolidamento del mercato in Paesi in cui non riesce a ottenere un ritorno adeguato sul capitale investito. Vodafone sta esplorando opzioni, compresa la fusione o la cessione in Italia, ma non vi è alcuna certezza che venga concordata una transazione. Ulteriori annunci verranno fatti quando opportuno.