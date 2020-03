iloveItalia, come personalizzare la copertina di Vanity Fair con la tua foto

Da diversi giorni sui social network numerosi personaggi famosi, cantanti e influencer hanno iniziato a condividere la copertina della rivista Vanity Fair personalizzata con una loro foto in bianco e nero e l’hashtag #iloveItalia o #IoSonoMilano.

Come spiegato dal direttore di Vanity Fair Italia Simone Marchetti si tratta dell’ultima campagna del brand nata per fermare il virus tutti insieme: “#iosonomilano è solo l’inizio di un messaggio di @vanityfairitalia che da Milano e dalla Lombardia sta viaggiando verso l’Italia e poi in tutto il mondo. Il virus COVID-19 è ormai una pandemia: proprio per questo, abbiamo voluto lanciare un appello all’unità, alla forza e alla razionalità anche per chi ancora non vive da vicino i contagi che aumentano, i decessi, l’impegno di chi combatte in prima linea e lo sconvolgimento delle vite che ne consegue”.

La campagna di Vanity Fair ha ottenuto un grandissimo successo sui social network, sono tantissimi i VIP che hanno deciso di aderire alla campagna, tra questi Mahmood, Cristiana Capotondi, Biagio Antonacci, Giorgio Armani, Gianna Nannini, Paola Turci, Riccardo Pozzoli, Eva Riccobono, Maria Grazia Cucinotta, Alessio Boni, Roberto Burioni, Caterina Balivo e molti altri.

Coronavirus, come fare la cover di Vanity Fair con la propria foto

Il grande successo della campagna #iosonolamiacittà promossa da Vanity Fair ha portato tanti italiani a voler comprendere come poter personalizzare la copertina della celebre rivista con la propria foto profilo. Per poter realizzare la copertina di VanityFair con l’hashtag #iosonomilano (o l’hashtag della propria città) è sufficiente utilizzare l’app di fotografia Instagram.

Tramite le Instagram Stories è infatti possibile utilizzare gli adesivi messi a disposizione dal team di Vanity Fair Italia per creare la propria copertina personalizzata, pronta per essere condivisa all’interno delle Storie Instagram ma anche per essere salvata sul rullino fotografico del proprio smartphone per poi venir utilizzata su Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp.

Per creare la cover di Vanity Fair #iosonoitalia la prima cosa da fare è aprire la Fotocamera delle Storie di Instagram e selezionare dal proprio smartphone la foto che si vuole utilizzare come sfondo. Una volta selezionata la propria immagine profilo è sufficiente utilizzare il filtro Tokyo per trasformare la foto in bianco e nero, a questo punto si può quindi ricorrere agli adesivi di Instagram selezionando la voce GIF.

All’interno della sezione GIF è possibile ricercare “Vanity Fair” tra le foto presenti su Giphy per far apparire tutte le immagini animate realizzate dal team di grafici della rivista e posizionarli sopra la vostra foto così da comporre la copertina che risulterà così pronta per essere condivisa, ovviamente con l’hashtag #iosonoitalia.