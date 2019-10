Immobile ci sarà con il Torino: buone notizie per la Lazio e per il Fantacalcio

Aveva fatto preoccupare tutti, ma alla fine ci sarà. Ciro Immobile sembra aver smaltito il fastidio muscolare che lo ha messo in dubbio fino all’ultimo per la gara con il Torino. Un problema muscolare che lo ha fatto zoppicare prima della gara di Firenze e che sembrava potesse metterlo fuori gioco con i granata.

Anche Inzaghi in conferenza ha parlato del fastidio dell’attaccante: “E’ un po’ acciaccato”, ma alla fine la decisione dell’allenatore sembra presa: Immobile giocherà. Buone notizie quindi per la Lazio che recupera il suo capocannoniere, che con il gol alla Fiorentina ha raggiunto Giorgio Chinaglia nella classifica degli attaccanti più prolifici della storia biancoceleste.

Gazzetta: Immobile giocherà

Ad annunciare la presenza di Immobile contro il Torino anche la Gazzetta dello Sport, che nell’edizione odierna ha fatto il punto sulle condizioni dell’attaccante biancoceleste: “è atteso regolarmente in campo per il match contro il Torino, da ex.

Ciro ci sarà, mentre Lucas Leiva partirà dalla panchina. Per il posto in regia, Cataldi è in vantaggio su Parolo: alla prima da titolare in questo campionato. Marusic dovrebbe dare il cambio a Lazzari sulla fascia destra, così come Caicedo è favorito su Correa in attacco. Rimpasto in difesa. Di nuovo titolari Bastos e Luiz Felipe che agirà da centrale, mentre Acerbi andrà sulla fascia sinistra”, scrive la Gazzetta.