In Italia Colgate-Palmolive dona 1.290.000 € in prodotti per l’igiene alla Croce Rossa e sostiene campagna OMS #SafeHands

In Italia Colgate-Palmolive dona 1.290.000 € in prodotti per l’igiene alla Croce...

L’emergenza Coronavirus che ha messo in difficoltà l’Italia in particolar modo alcune regioni settentrionali ha visto impegnati diversi brand sul fronte della solidarietà, a questo proposito in concomitanza con la giornata mondiale dell’igiene delle mani, che cade il 5 Maggio, Colgate – Palmolive, azienda leader mondiale nel settore dei prodotti di consumo ha donato 1.290.000 Euro in prodotti per la salute e l’igiene alla Croce Rossa italiana, sostenendo la diffusione delle informazioni per far fronte alla trasmissione del covid-19.

L’iniziativa fa parte del coinvolgimento del brand nel supporto della campagna mondiale lanciata dall’OMS #SAFEHANDS.

In Italia la collaborazione con la Croce Rossa Italiana prevede la fornitura di 1.000.000 di saponette #SAFEHANDS, 200.000 pezzi di gel igienizzante e altri articoli per l’igiene personale. Questa donazione aiuterà le categorie più a rischio contagio e gli operatori sanitari esposti in prima linea al virus a far fronte alla necessità di una corretta igienizzazione personale.

L’OMS dichiara che un corretto lavaggio delle mani risulta estremamente efficace nell’arginare la diffusione della malattia, così come una corretta procedura di lavaggio.

Colgate – Palmolive quindi, ha disposto la produzione di 25.000.000 di saponette in in 5 suoi impianti produttivi, allegando alle stesse le istruzioni per la corretta sanificazione delle mani così come raccomandato dall’OMS, amplificando così la campagna #SAFEHANDS.

Inoltre Colgate – Palmolive per diffondere la consapevolezza che una corretta igiene delle mani può essere un valido aiuto contro il contagio, ha coinvolto su varie piattaforme multimediali ambasciatori globali come Michael Phelps, che già ricopre un ruolo simile per l’iniziativa #SAVEWATER di Colgate.

“Per fermare la diffusione di questo virus è necessario che anche le organizzazioni si mettano al servizio del bene comune” ha dichiarato Riccardo Ricci, Southern Europe Vice President & General Manager di Colgate – Palmolive. “Ora più che mai, dobbiamo fare tutto il possibile per fare la differenza nelle nostre comunità locali e per proteggere le persone bisognose, compresi i lavoratori in prima linea e le organizzazioni di assistenza che stanno fornendo un supporto senza precedenti”.