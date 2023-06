Incidente a Carbonia, scontro a Villamassargia: due morti

(Adnkronos) –

Nuova tragedia sulla Provinciale 2, tra Carbonia e Villamassargia. Nello scontro fra due auto hanno perso la vita marito e moglie che viaggiavano a bordo di una Punto ed è ricoverato in gravi condizioni il conducente di un’Audi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e i volontari del 118 con l’elisoccorso che si è occupato di trasportare il ferito in codice rosso. A pochi metri dal luogo dell’impatto diciotto giorni fa c’era stato un altro incidente con un morto e cinque feriti, fra cui tre bambine. A febbraio, sempre lungo la Provinciale 2, avevano perso la vita due ragazzi di 25 anni dopo uno scontro frontale. Questi sono solo gli ultimi incidenti gravi che si sono verificati lungo la strada che collega Carbonia e Villamassargia.