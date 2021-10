Incidente stradale a Genzano: cosa è successo

Incidente stradale a Genzano, in via Merseburg all’incrocio con via Einaudi. Una ragazza di circa 20 anni a bordo di una Fiat 500 Large, mentre percorreva via Merseburg in direzione via San Carlino è stata presa da una Mini Minor guidata da un’altra ragazza. A causa dell’urto la macchina si è ribaltata.

La ragazza a bordo dell’auto ribaltata è rimasta ferita, sembrerebbe in maniera non grave. È stata trasferita dal 118 al nuovo ospedale dei Castelli in stato di shock e con alcune contusioni. La conducente dell’altra auto è rimasta illesa. Sul posto la Polizia Locale di Genzano per i rilievi.