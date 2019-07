Independence Day, domani 4 luglio 2019 festa indipendenza americana

Il 4 luglio è noto in tutto il mondo come l’Independence Day, la giornata dell’Indipendenza degli Stati Uniti dall’Inghilterra. La festa nazionale ricorda la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776: in quella data, le Tredici colonie inglesi create nell’est del Paese si staccarono dal Regno.

Negli Usa si tratta di una ricorrenza molto sentita. Tutte le famiglie americane sono solite festeggiare, tipicamente con delle giornate all’aria aperta con pic nic e grigliate in compagnia.

A mezzogiorno in punto è il momento del saluto militare “Salute to the Union”: i colpi di pistola sparati sono esattamente quanti sono gli stati federati degli Usa.

Chiaramente, i colori dominanti sono quelli della bandiera americana, quindi bianco, rosso e blu. Nella giornata tante parate in ricordo della data, mentre la sera è dedicata ai celebri fuochi d’artificio e i canti patriottici.

A Manhattan la vista migliore per godersi i fuochi d’artificio è quella di South Street Seaport, che si trova davanti alla barca da cui partono i fuochi.

Sempre a New York, nel quartiere di Brooklyn è possibile guardare i fuochi dal Brooklyn Bridge Park, la promenade di Brooklyn Heights, il Grand Ferry Park o anche l’East River Park. Nel Queens invece si consiglia di posizionarsi nelGantry Plaza State Park per uno spettacolo imperdibile.