Infortunio Immobile, il medico rincuora la Lazio: “A disposizione per la prossima”

Giusto il tempo di entrare nella storia con il centesimo gol con la Lazio, poi la sostituzione per un problema fisico. Ciro Immobile è stato sostituito per infortunio nella ripresa, ma il problema non preoccupa la Lazio.

A confermarlo il dottor Rodia, medico sociale biancoceleste: “L’infortunio di Immobile? La verità è che non ci sono elementi di preoccupazione importante su di lui, il polpaccio si è indurito ma non è grave. Può essere disponibile per la prossima partita”.

Poi su Caicedo: “Caicedo ha avuto un trauma contusivo importante alla spalla destra, dovremo sottoporre il giocatore a un monitoraggio clinico e strumentale nelle prossime ore. Nel momento in cui siamo intervenuti in campo abbiamo verificato che non ci sia stata una lussazione, dovremo comunque aspettare qualche ora per gli esami del caso. Con una lussazione sarebbe ovviamente uscito subito”.