Instagram like, addio ai ‘mi piace’ sul social network

L’esperimento è stato effettuato in estate anche in Italia, ora è diventato realtà: Instagram ha eliminato i like, o per meglio dire li ha nascosti. Dalla serata di ieri, infatti, non è più possibile vedere il numero di ‘mi piace’ di un post, a patto che non si clicchi appositamente contando manualmente tutti gli apprezzamenti ricevuti.

La nuova meccanica è stata implementata dopo mesi di test che hanno misurato l’apprezzamento degli utenti verso tale scelta, evidentemente accettata e resa ufficiale. Dopo il Canada l’Italia, che ora dovrà fare a meno dei like visibili. Nel nostro paese la ‘rivoluzione’ era partita già in astate e la strada percorsa da Instagram era stata imboccata anche dallo stesso Facebook.

Instagram, un mondo senza like

Perché nascondere i like su Instagram? Lo aveva spiegato Tara Hopkins, Head of Public Policy EMEA del social network: “Vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione su foto e video condivisi e non su quanti Like ricevono. Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimersi. Stiamo avviando diversi test in più paesi per apprendere dalla nostra comunità globale come questa iniziativa possa migliorare l’esperienza su Instagram”.

Appresa la novità qualche influencer nella notte ha storto la bocca provando con mano la nuova funzionalità di Instagram. Non è detto però che in futuro possa tornare tutto come prima, questo sarà decido dal grado di apprezzamento degli utenti verso tale scelta.