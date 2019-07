Instagram nasconde il numero dei like: influencer KO. Ecco cosa succede da oggi 17 Luglio 2019

Rivoluzione su Instagram: e, questa volta, la faccenda, a differenza di alcune introduzioni come ad esempio i testi delle canzoni sulle stories non piacerà né agli utenti né, specialmente, agli influencer. Che cosa succede? E’ presto detto.

Instagram nasconde il numero dei like. Un colpo al cuore per coloro che, di ‘professione’ fanno gli influencer e vivono letteralmente di like.

Quella che potrebbe essere una rivoluzione su Instagram si presenta, in questi minuti, come una notizia molto controversa. Ecco di cosa si tratta.

Instagram nasconde il numero dei like: cos’è, da quando e perché

Tutto è partito da un test in Canada, e ora si ripresenta in Italia. “Vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione sulle foto e non sui like”, ha dettol’Head of Public Policy Tara Hopkins.

In pratica, come in Canada, Instagram nasconde il numero dei ‘like’ purein Italia. Il test parte oggi 17 Luglio 2019, non è una decisione ormai presa ma non per porre limiti.

L’obiettivo è analizzare il parere degli utenti. Se infatti questo sarà il futuro di Instagram il complesso marketing digitale e dei cosiddetti ‘influencer’ potrebbe cadere a picco.

“Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimersi. Stiamo avviando diversi test in più paesi per apprendere dalla nostra comunità globale come questa iniziativa possa migliorare l’esperienza su Instagram”, prosegue la donna.

Lo stesso Mark Zuckerberg aveva parlato di questa prospettiva nel corso della Conferenza per gli sviluppatori di Facebook di fine aprile a San Josè, in California.

In buona sostanza, il tasto ‘Like’ non verrà rimosso, ma non sarà più visibile il numero dei ‘Mi piace’.

Ovvero, solo l’utente che ha condiviso il post su Instagram potrà avere accesso a tale informazione.