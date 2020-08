Instagram Reels, che cos’è e come si usa la nuova funzione in stile TikTok

Instagram Reels, che cos’è e come si usa la nuova funzione in...

Instagram ha lanciato la sua funzione “Reels” in oltre 50 paesi come esempio di concorrenza a TikTok, in grado di offrire la condivisione di foto per creare video in formato breve impostati su musica.

La nuova funzione di Instagram è disponibile sia su iOS che su Android e si basa sull’idea di registrare brevi video di 15 secondi con audio.

I video possono quindi essere condivisi sulla piattaforma con l’idea che potrebbero diventare virali. Il sistema è simile a TikTok in quanto offre agli utenti modi semplici per realizzare video creativi.

Instagram aggiunge la funzione Reels e sfida TikTok: ecco come usarla

Il piano è che le Reels vengano condivise su Instagram Stories e in modo più permanente sui feed. La pagina Esplora di Instagram ora ha una sezione in alto solo per i Reels, che puoi scorrere verticalmente come TikTok.

Quelli con account privati, ad ogni modo, ​​avranno solo i loro video Reels pubblicati nel feed e nelle storie, non nella pagina Esplora.

Il diffuso lancio di Reel su Instagram arriva quando TikTok rischia di essere bandito negli Stati Uniti se non viene acquisito da Microsoft.

Il presidente Donald Trump sta valutando un giro di vite sull’app cinese per le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale. Nel frattempo, il proprietario di TikTok ByteDance ha accusato Facebook, che possiede Instagram, di plagio.

Questa non è la prima volta che Instagram sembra copiare una funzionalità da un’app diversa. I fan di Snapchat hanno accusato l’app di condivisione di foto di aver preso il concetto di Storie da Snap.

Come usare le Reels di Instagram: la guida semplice passo passo

Se vuoi usare Reels in poco tempo è molto semplice. Assicurati di aver aggiornato la tua app Instagram prima di ogni cosa. È possibile accedere ai Reels tramite la fotocamera di Instagram Stories.

Fare clic sull’icona e quindi scorrere nella parte inferiore dello schermo finché non si arriva su Reels. Qui è possibile selezionare audio ed effetti, nonché modificare la velocità e impostare un timer che determina la durata del video.

Puoi registrare e caricare direttamente nelle tue storie o caricare un video preregistrato dall’archivio fotografico. Ti verrà anche data la possibilità di condividere il tuo feed e utilizzare la pagina Esplora. Aggiungi una didascalia ed effetti o registra nuovamente un video se non sei soddisfatto del risultato finale.