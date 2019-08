Attraverso un tweet l’Inter ha reso noto un problema fisico per il difensore Godin: “Esami clinici e strumentali per Godin all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana”.

