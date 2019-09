Introverso: “I fallimenti ti possono dare più dei successi”

“A volte la vita può farci sbandare, ma se continuiamo a sviluppare noi stessi anche in quei momenti, ritroveremo sempre il nostro centro. ‘Sbalzi d’umore’ parla di questo percorso: comprendere che i fallimenti ti possono dare più dei successi, le cadute della vita diventano tue maestre e le sconfitte subite possono farti vincere come persona”.

E’ disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “SBALZI D’UMORE”, il brano della band milanese L’INTROVERSO che anticipa il nuovo album di inediti “SHOCK”, in uscita venerdì 4 ottobre. Nel brano, dalle sonorità indie-pop ed elettroniche, viene rappresentato quello stato confusionale tipico della fine di una relazione, tema che ritorna, con le sue mille sfaccettature, anche in tutto il resto dell’album, risultato di un lungo lavoro introspettivo della band, alla ricerca di luci e ombre.

‘Sbalzi d’umore’ è un brano scritto da Nico Zagaria, prodotto da L’Introverso e Alessio Camagni, registrato, mixato e masterizzato da Alessio Camagni e Federico Calvara al Noise Factory di Milano.

L’Introverso è una band milanese formata da Nico Zagaria (cantante), Marco Battista (chitarrista) e Giacomo “Futre” Cigolotti (bassista), cresciuta nel quartiere Barona. Si conoscono in età adolescenziale, accomunati dalla passione per la musica e in particolare per il rock inglese come gli Oasis, i Radiohead, i The Cure e i Joy Division. Dopo varie prove per trovare il sound adatto e diverse performance live in giro per Milano, nel 2013 nasce la band con la formazione attuale e esce l’album d’esordio “Io”, registrato al Noise Factory di Milano e prodotto da Alessio Camagni, che ottiene un buon riscontro da parte della critica. Il primo singolo estratto è “L’America” e il secondo è “Primo Attore”. L’Introverso si esibisce per la prima volta live sul palco del Magnolia di Milano come headliner del festival di band emergenti “Rock’n’Roll The Dice”. A settembre del 2013 vengono selezionati dal MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) per partecipare alle finali del concorso dedicato alle nuove band indipendenti. Dopo varie esperienze live, nel 2015 esce il secondo album, “Una primavera”, che vede Davide “Divi” Autelitano (voce e basso dei Ministri) in veste di produttore. L’album è promosso dai singoli “Stomaco”, “Ti odierai”, “Manie di grandezza”, “Estranea”, “Tutto il tempo” e “Mi rialzo”. I ragazzi abbracciano la filosofia buddista e hanno una forte sensibilità per i temi sociali e ambientalisti, per i quali non hanno paura di schierarsi.

www.lintroverso.com – www.facebook.com/Lintroverso

Max