Io e te, la puntata di oggi, 15 luglio 2020. Ospiti di Pierluigi Diaco

Anche oggi ritorna l’appuntamento con il programma pomeridiano Io e te, che vede la conduzione di Pierluigi Diaco dalle 14 su Rai Uno. Vediamo quali sono le anticipazioni per la prossima puntata e cosa è successo ieri.

Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori

Nell’ultima puntata una rivelazione è stata fatta Pierluigi Diaco, in merito ad un momento molto amato del programma. Si tratta del jukebox di Io e Te, che a detta del conduttore sarà ben presto un format televisivo a parte.

“Vi preannuncio che questo spazio dedicato alle canzoni diventerà presto un format televisivo” ha detto Diaco durante il programma. Il momento jukebox è basato sulla riproduzione di una canzone, mentre delle immagini scorrono sugli schermi. Ma l’annuncio di Diaco sarà stata una boutade, oppure ha detto il vero?

In base alle attuali informazioni, non risulta che in autunno Pierluigi Diaco possa avere un programma in Rai, anche se era trapelata la possibilità di ottenere uno spazio in seconda serata su Rai 2. Non resta che attendere domani, 16 luglio, quando saranno pubblicati i palinsesti Rai della prossima stagione.